Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis romanilor un mesaj de Anul Nou in care cere responsabilitate, pentru ca Romania sa fie o tara dezvoltata, cu o democratie puternica. Seful statului a vorbit, intr-un mesaj video, si despre provocarea principala din 2019, presedintia Consiliului UE. Mesajul a fost…

- "Dragi romani, 2018 a fost un an important pentru natiunea romana, am sarbatorit impreuna Centenarul Marii Uniri, prilej pentru a ne reconfirma atasamentul fata de valorile si traditiile care ne fac unici in lume si la care ne raportam pentru viitor. Privim cu incredere spre noul an si cu multumirea…

- Dragi prieteni, Imi face o deosebita onoare si placere sa va adresez cele mai frumoase urari cu ocazia sarbatorilor de iarna. Folosesc acest prilej pentru a va impartasi sentimentul meu de apreciere pentru demnitatea cu care reprezentati Romania in Statele Unite și continua preocupare pentru promovarea…

- Viorica Dancila, discurs in Pașament cu ocaz - Vin cu un mesaj de pace și unitate pe care il adresez tiuturor romanilor - Am convingerea ca Centenarul trebuie sa uneasca. Societatea romaneasca are sufuciente resurse pentru realizarea acestui obiectiv. Vedem cu totții ca, din pacate,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut luni, 26 noiembrie a.c., la sediul Ambasadei Romaniei la Paris, o alocuțiune in cadrul intalnirii cu reprezentanții comunitații romanești din Franța. El a anunțat ca marți se va intalni cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, o declarație politica…

- Elena Udrea a fost vizitata de agenți F.B.I, informeaza Antena 3. Conform sursei citate, în urma unei percheziții efectuate în celula fostului ministru a fost gasit un telefon mobil. Mai mult, potrivit sursei citate, Elena Udrea ar fi vizitata frecvent de persoane de la FBI,…

- Elena Udrea, 44 de ani, condamnata in Romania la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute", va ramane in arest in Costa Rica, anunța Digi24. Fostul ministru se afla in arest preventiv din 3 octombrie, dupa ce a fost reținuta de Interpol. Avocații ei au solicitat sa fie anchetata sub control judiciar…

- Adrian Alexandrov, concubinul Elenei Udrea, spune, intr-o postare pe Facebook care are atasata o fotografie cu el alaturi de Udrea si de fiica lor, ca sunt momente dificile pentru ei si ca isi doresc ca fetita lor sa nu fie tinuta departe de mama ei, pentru ca acum are cea mai mare nevoie de aceasta.…