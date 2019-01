Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca partidul va merge singur la alegerile europarlamentare care urmeaza sa se desfasoare la sfarsitul lunii mai.

- Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a anuntat, sambata, la Iasi, ca partidul va merge singur la alegerile europarlamentare, dar ca nu exista un obiectiv strategic privind scorul pe care formatiunea sa-l obtina la acest scrutin.

- Ludovic Orban a declarat ca nu va candida la alegerile europarlamentare, desi Consiliul National al partidului a decis sa-i ofere prima pozitie pe lista."Presedintele partidului nu pleaca de pe campul de lupta. Sunt candidat la functia de prim-ministru si partidul nu poate fi condus de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, va propune partidului ca lista candidaților pentru alegerile europarlamentare din 2019 sa fie dezbatuta incepand cu sfarșitul lunii ianuarie a anului viitor, au declarat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.In așteptarea cursei oficiale din PSD, social-democrații…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti in Belgia ca alegerile europene din mai anul viitor ii va departaja 'pe cei care cred inca in Europa si cei care nu mai cred in ea', considerand fundamentala aceasta opozitie intre progresisti si nationalisti, relateaza AFP. 'Aceasta lupta intre…