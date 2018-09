Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei va participa la alegerile europarlamentare si prezidentiale de anul viitor, a anuntat sambata presedintele fondator al formatiunii, Gabriel Oprea. El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, la finalul sedintei Comitetului Executiv…

- Uniunea Naționala pentru Progresul Romaniei a incheiat miercuri, 19 septembrie 2018, un Protocol de colaborare cu Asociația Casa de Ajutor Reciproc Coeziunea Sociala a cadrelor militare in rezerva și in activitate din intreg sistemul de aparare, ordine publica și siguranța naționala. Scopul protocolului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, duminica, dupa sedinta BPN, ca liberalii vor „participa la alegerile europarlamentare pe propriile picioare”, dupa ce liderul PMP, Eugen Tomac anuntase sambata ca va sta de vorba cu cei din opozitie pentru a participa impreuna la europarlamentare.

- Valoarea subventiilor rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut in Normele metodologice de aplicare a Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin HG 10/2016, a fost de 1.097.289,90 de lei, astfel: Partidul Social…

- Uniunea Naționala pentru Progresul Romaniei (UNPR) susține ca la cei 100 de ani de existența a Romaniei nu ar trebui sa avem evenimentele care se intampla in aceste zile in țara. Partidul fondat de Gabriel Oprea susține ca romanii ar trebui sa aiba mai mare incredere in președintele Romaniei deoarece…

- Uniunea Naționala pentru Progresul Romaniei (UNPR) neaga alegațiile aparute in ultimele zile in spațiul public potrivit carora in curand ar avea loc o fuziunea cu Partidul Romania Mare (PRM). ”UNPR va ramane un partid independent”, a declarat Nuțu Fonta, secretarul general al UNPR printr-un comunicare…