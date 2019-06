Intr-o postare pe Facebook, Gabriel Mutu avertizeaza:

"Ne-am saturat de termene!

Vorbesc in numele locuitorilor cartierului Drumul Taberei și ai Sectorului 6: ne-am saturat de termenele anunțate de Metrorex pentru Magistrala 5!

Vrem fapte, nu vorbe! Vrem deschiderea liniei de metrou Drumul Taberei - Eroilor!

In calitate de primar, imi doresc sa pot face investiții in amenajarea spațiilor verzi și a parcarilor pe Bulevardul Drumul Taberei și pe celelalte strazi, afectate ani de zile de lucrarile la metrou. In aceasta situație nu am avut cum, am fost blocat.

Noul…