- Sportivul roman Krisztian Biro a cucerit medalia de argint la categoria 71 kg, lupte libere, miercuri, la Campionatele Mondiale de lupte pentru cadeti de la Sofia, dupa ce a fost invins in finala de rusul Soslan Albertovici Tighiev. Biro a trecut in optimi de israelianul Timur Bartov,…

- Sportivul român Krisztian Biro (CS Tg. Mures) îl va înfrunta pe rusul Soslan Albertovici Tighiev, miercuri, în meci pentru medalia de aur la cat. 71 kg, lupte libere, la Campionatele Mondiale de lupte pentru cadeti de la Sofia, transmite Agerpres.Biro a trecut în optimi…

- Ionut Cristian Suclea (cat. 80 kg) a pierdut in preliminarii, iar Gigi Marian Subtirica (55 kg) a cedat in optimi, la lupte libere, luni, in prima zi a Campionatele Mondiale de lupte pentru cadeti de la Sofia.

- Judocanul moldovean Denis Vieru a obtinut medalia de argint la Grand Prix-ul de la Zagreb. Compatriotul nostru a castigat 4 dueluri in drum spre finala, in categoria de greutate de pana la 66 de kilograme, iar in finala a cedat in fata spaniolului Alberto Gaitero Martin.

- Bulgaria a ales Sof Connect - un consortiu compus din operatorul aeroportului din Munchen si compania de gestionare a activelor Meridian - pentru concesionarea pe 35 de ani a aeroportului international din Sofia, principalul hub aerian al tarii, a anuntat miercuri Ministerul

- Fiind organizat in Kosovo și foarte aproape de startul FOTE, competiție care va avea loc la Baku, Campionatul Balcanic masculin de volei pentru naționalele Under 18 a avut din start doua forțe ale zonei absente: Serbia din motive politice și Bulgaria din motive de pregatire a participarii la FOTE. In…

- Tinerii judokani romani, pe urmele fotbaliștilor! Echipa de judo cadeți a Romaniei a castigat medalia de argint in finala Campionatului European de judo de la Varșovia, in care au intalnit Turcia. In semifinale, Romania a invins echipa Olandei, potrivit realitatea.net.Reamintim ca la actuala…

- Sportivul roman Vasile Cojoc s-a calificat in finala cat. 80 kg, la greco-romane, luni, in prima zi a Campionatelor Europene de lupte pentru cadeti de la Faenza (Italia), potrivit agerpres.ro.Cojoc a trecut in preliminarii de polonezul Alan Matela, in optimi a dispus de rusul Baisar Evloev,…