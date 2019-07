Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Muscalu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata luni in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Silviu-Danuti Macuta a fost numit in functia de secretar de…

- Remus Borza a fost eliberat din functia de consilier onorific pe probleme economice al prim ministrului, printr o decizie a premierului publicata luni in Monitorul Oficial.Premierul Viorica Dancila a luat decizia demiterii lui Remus Borza in urma declaratiilor facute sambata de acesta la un post tv,…

- Daniel Savu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a prim-ministrului, Maria-Manuela Catrina a fost eliberata din functia…

- Daniel Savu, considerat a fi un apropiat al lui Sebastian Ghița, fost ofițer SRI, a fost numit, marți, in funcția de secretar de stat al Ministerului Comunicațiilor, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.Potrivit deciziei, a fost eliberata din funcția de secretar de stat Maria…