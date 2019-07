Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, sustine ca trecerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) in subordinea MApN este unica solutie pentru reformarea acestei structuri, aratand ca in ministerul pe care-l conduce exista si infrastructura, dar si resursa umana specializata de a "aduce in parametrii optimi" sistemul de urgenta 112.



"In 2007, Bruxelles-ul deschidea impotriva Romaniei procedura de infringement pentru lipsa localizarii pe sistemul de urgenta 112. In ianuarie 2009 problema parea rezolvata prin implementarea mecanismului de catre o companie privata. In 2014,…