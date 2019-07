"Ceea ce va pot spune acum - licitatia este contestata. In paralel mergem cu negocierea contractului mai departe, cu firma careia i-am atribuit acest contract. In functie de ce va spune instanta vom vedea daca vom ajunge la semnarea acestui contract sau nu. (...) Cea mai mare problema este ca pierdem timp extrem de important. Eu sper ca in cateva luni sa putem semna acest contract; de la momentul respectiv sa numaram cei trei ani de zile de la care o sa avem prima corveta si sapte ani in care toata capabilitatea ar trebui sa fie operationala. Este contestat in instanta, de catre unul dintre…