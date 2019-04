Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 17 apr /Agerpres/ - Ministrul Apararii, Gabriel Les, isi exprima surprinderea fata de declaratiile lui Klaus Iohannis referitoare la programele de inzestrare, precizand ca acestea au fost validate in CSAT, iar seful statului, in calitate de comandant al Fortelor Armate si presedinte al Consiliului,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, astazi, un mesaj in urma atacului care a avut loc in Provincia Kandahar, Afganistan, soldat cu ranirea a patru militari romani. "Gandurile mele se indreapta astazi catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Afganistan.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul presedintelui Klaus Iohannis si a respins definitiv cererea Ministerului Apararii Nationale de suspendare a decretului prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Initial, pe…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a explicat ca decretul de prelungire a mandatului de șef al Statului Major al Apararii pentru Nicolae Ciuca a fost atacat in instanța intrucat il considera ilegal, subliniind ca demersul nu a fost impotriva lui Iohannis. Leș mai spune ca este un razboi electoral.„Decizia…

- "Nu exista elemente de neconstitutionalitate pe buget, Curtea Constitutionala nu prea se poate pronunta pe aspecte care tin de buget. In conditiile in care Curtea Constitutionala va veni cu anumite lucruri care ar trebui corectate, bineinteles ca acest buget va relua pasii. Va reintra in comisii,…

- "Nu exista elemente de neconstitutionalitate pe buget, Curtea Constitutionala nu prea se poate pronunta pe aspecte care tin de buget. In conditiile in care Curtea Constitutionala va veni cu anumite lucruri care ar trebui corectate, bineinteles ca acest buget va relua pasii. Va reintra in comisii,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, dupa anuntarea celor doui propuneri, ca un nou refuz din partea presdintelui Klaus Iohannis ar fi "dezastruos", si ca PSD ar urma, atunci, sa ia o noua decizie, in urma acestei situatii. Premierul a anuntat, in Parlament, dupa sedinta CEX al PSD, ca va trimite…

- Ministrul Apararii a facut aceasta precizare la finalul Reuniunii informale a ministrilor Apararii din tarile membre UE, care are loc in aceste zile la Bucuresti. "Cred ca nu este contextul bun sa vorbim despre o astfel de situatie. Este o chestiune care tine, pana la urma, de Ministerul Apararii…