Gabriel Les s-a intalnit cu Jean-Pierre Lacroix, subsecretarul general al ONU

Stiri pe aceeasi tema

- Amintim faptul ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, conduce, in perioada 24-26 septembrie a.c., delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care are loc la New York, Statele Unite ale Americii.

- Potrivit Agendei Presedintelui, maine, 24.09.2019, Klaus Iohannis va participa la segmentul de nivel inalt al celei de a 74 a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, New York, Statele Unite ale Americii. Astfel, incepand cu ora 09.00, ora locala, 16.00 ora Romaniei, presedintele va participa la deschiderea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, s-a intalnit, luni, cu primarul orasului Jersey City, Steven Fulop, discutiile vizand, intre altele, posibilitatea deschiderii unei linii aeriene directe intre Bucuresti si New Jersey, potrivit Biroului de presa…

- Președintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 24-26 septembrie, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. Participarea președintelui Romaniei la…

- Klaus Iohannis va conduce, in perioada 24-26 septembrie a.c., delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. Participarea Președintelui Romaniei la aceasta…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va conduce, in perioada 24-26 septembrie a.c., delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.Participarea…

- Campania electorala ia o turnura interesanta, asta pentru ca cei trei dintre cei mai importanți candidați, Klaus Iohannis, Viorica Dancila și Dan Barna vor pleca in SUA, cam in aceeași perioada pentru a participa la diferite evenimente.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul acord pentru rasturnarea Guvernului / SURSE…