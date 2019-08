Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat joi ca regiunea Marii Negre, "un spatiu care se afirma ca unul al cooperarii si relatiilor cordiale intre tarile riverane", se transforma, "din pacate, intr-un spatiu al tensiunilor, al presiunilor, al riscurilor si amenintarilor". "Pozitia strategica…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a spus in discursul sau de Ziua Marinei, ca poziția strategica a Romaniei la frontiera estica a NATO aduce oportunitați, dar și provocari pentru forțele navale, subliniind ca regiunea Marii Negre se transforma in spațiu al tensiunilor și al riscurilor, conform Mediafax.„Doamnelor…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, sustine ca trecerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) in subordinea MApN este unica solutie pentru reformarea acestei structuri, aratand ca in ministerul pe care-l conduce exista si infrastructura, dar si resursa umana specializata de a "aduce…

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, susține ca introducerea unei taxe de solidaritate pentru pensiile care depașesc 10.000 de lei va afecta aproximativ 1.600 de militari, precizand, insa, ca in aceste cazuri nu este vorba de pensii speciale, ci de pensii militare de stat, conform Mediafax.Ministrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a sustinut, joi, in cadrul Reuniunii ministrilor apararii din statele membre NATO, desfasurata la Bruxelles, nevoia de intarire a posturii aliate la Marea Neagra. "Astazi, prima discutie a fost pe stadiul implementarii posturii intarite de descurajare si aparare,…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a publicat, luni, o postare pe Facebook in care il compara pe ministrul Apararii, Gabriel Leș, cu un fost secretar american al apararii, James Forrestal, care s-a sinucis in primii ani ai razboiului rece intr-un spital de psihiatrie strigand ”vin rușii”. Ministrul Apararii…

- Gabriel Les, Ministrul Apararii Nationale, a declarat vineri, in cadrul conferintei internationale „Black Sea and Balkans Security Forum” ce se desfasoara in statiunea Mamaia, ca trebuie „pornite” programele de inzestrare a Fortelor Navale Romane, el adaugand ca tehnica actuala a acestei arme este una…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a reactionat vineri, 24 mai, in cazul scandalului creat la Oradea unde Armata a contramandat participarea la evenimentele dedicate aniversarii a 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand si a Reginei Maria in Oradea, cu o ora inainte de debutul manifestarilor.