Stiri pe aceeasi tema

- Radu Tudor a comentat, la Antena 3, decizia Guvernului de a ataca in instanța decretul semnat de Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca in funcția de șef al Statului Major al...

- Primul efect al acestei actiuni este suspendarea aplicarii prevederii documentului. Guvernul propusese numirea in functie a generalului Dumitru Scarlat. Decretul presedintelui Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului sefului Statului Major General al Armatei, generalul Nicolae Ciuca, a fost publicat,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, este de parere ca decretul presedintelui Klaus Iohannis privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii este ilegal. El a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca, in contextul in care Romania detine Presedintia…

- Monitorul Oficial a publicat, sambata, decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis privind prelungirea, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii . Decretul nu este contrasemnat de premierul Viorica Dancila. Decizia de prelungire a mandatului generalului…

- Decretul prin care presedintele Klaus Iohannis a prelungit, cu un an, mandatul generalului Nicolae Ciuca in functia de sef al Statului Major al Armatei, a fost publicat sambata in Monitorul Oficial.

- Potrivit sursei citate, decretul a fost trimis dupa-amiaza de catre Administratia Prezidentiala spre Camera Deputatilor, in subordinea careia functioneaza Monitorul Oficial. Presedintele Camerei Deputatilor e Liviu Dragnea, cel care a decis ca Dumitru Scarlat sa-i ia locul lui Nicolae Ciuca in fruntea…

- "In absenta unei motivari imediate, tragem concluzia ca, din nou, presedintele a interpretat precum un despot luminat Constitutia si a rationat dupa propria lui dorinta. Presedintele putea, in situatii execeptionale, sa prelungeasca mandatul sefului Armatei, insa acum nu suntem intr-o situatie execeptionala.…

- Deputatul PNL, Ovidiu Raetchi, a declarat, vineri, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a prelungi mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea Statului Major al Apararii este „fireasca”. Liberalul a reamintit de un atac adresat de liderul PSD la adresa generalului Nicolae Ciuca.