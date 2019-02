Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a reiterat faptul ca nu se pune problema desfiintarii scutului de la Deveselu, in ciuda amenintarilor si provocarilor Rusiei. "Am avut (discutii n.r.) in cadrul NATO, a ministerialei de acum doua zile. Bineinteles ca nu se pune problema desfiintarii…

- Gabriel Leș, ministrul Apararii, ii raspunde lui Vladimir Putin, dupa ce președintele Rusiei a declarat ca Romania a fost obligata de SUA sa gazduiasca scutul de la Deveselu. ”Credeți ca vreun stat din Europa vrea rachete balistice americane?”, a intrebat Putin, intr-un nou atac la adresa NATO.Leș…

- MAE precizeaza, vineri, ca sistemul antiracheta de la Deveselu reprezinta o acțiune proporționala cu amenințarile actuale, care respecta toate angajamentele internaționale, inclusiv Tratatul INF, și orice incercare a Rusiei de a nega acest lucru constituie o flagranta dezinformare.„In urma…

- NATO considera ca recenta afirmatie a Rusiei privind sistemul de aparare antiracheta din Romania constituie ‘o noua incercare de a distrage atentia de la incalcarea de catre Moscova a tratatului INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare) prin dezvoltarea si desfasurarea rachetei SSC8’, a afirmat…

- Alianta Nord-Atlantica a reactionat in urma demersului facut de Moscova, prin care cere Statelor Unite distrugerea Scutului antiracheta de la Deveselu, spunand ca aceasta cerere este o tentativa de a distrage atentia de la faptul ca Rusia a incalcat Tratatul INF.

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat marti ca Romania se confrunta la regiunea Marii Negre cu o serie de provocari din partea Rusiei, la care poate sa raspunde doar conlucrand indeaproape cu aliatii. "As vrea sa folosim termenul 'provocari', nicidecum 'amenintari',…

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, spune, referitor la criticile aduse de Rusia referitoare la instalarea sistemelor balistice americane in Romania si Polonia, ca nu este vorba despre o amenințare directa la adresa tarii noastre, raspunsul urmand sa vina din partea NATO."Nu vorbim…