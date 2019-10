Gabriel Les, ministrul demis al MApN, face promisiuni. Ce le-a spus, ieri, militarilor

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Apararii Nationale, Gabriel Les, le-a transmis vineri militarilor romani ca pot conta pe sprijinul sau in vederea continuarii procesului de inzestrare a Armatei, iar echipamentele militare ce urmeaza sa intre in dotarea lor vor intari capacitatea de lupta. "Astazi, doresc sa va transmit,…

- Constantin Axinia, fostul sef al CFR SA schimbat saptamana trecuta de Consiliul de Administratie controlat de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a ajuns marti dimineata la DNA. El a declarat ca este audiat de procurori in conditiile in care a fost schimbat pentru ca ar fi refuzat sa semneze contractul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in SUA, a participat la o intalnire cu reprezentanți ai companiilor americane interesate de oportunitațile de afaceri oferite de economia romaneasca. La intrevedere au mai participat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, ministrul…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat duminica, la Mamaia, ca exista un grup de lucru cu reprezentanti ai tuturor asociatiilor militarilor in rezerva care pregatesc un proiect privind pensiile militare. "Exista un grup de lucru impreuna cu reprezentantii tuturor asociatiilor militarilor…

- Ministrul apararii, Gabriel Leș, a fost surprins seara trecuta circuland in Capitala cu motocicleta. Se pare ca este un impatimit al motoarelor, pasiune pe care ar avea-o din tinerețe. Ministrul apararii a paticipat miercuri seara la o emisiune la Antena 3, dupa care a fost surprins pe strazile din…

- Printre oficialii statului roman prezenti la aceste manifestari se numara presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vicepremierul Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie.