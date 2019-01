Gabriel Les, ministrul Apararii Nationale, despre achizitia corvetelor. Ce spune despre oferte si daca este cineva favorizat

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat marti ca asteapta raportul secretarului de stat pentru finalizarea achizitiei de corvete, insa a precizat ca este o procedura "extrem de complexa" si nu doreste sa "puna presiune" pe Departamentul pentru Armament. "Termenul pe care l-am dat (12…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, il contrazice pe presedintele Klaus Iohannis in cazul numirilor de la varful Statului Major. El a declarat, la Antena 3, ca seful statului nu a oferit nicio explicatie pentru respingerea propunerilor avansate de minister. „Am facut propunerea ca domnul general Scarlat…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu a explicat in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de vineri motivul pentru care nu a acceptat propunerile sale pentru ocuparea unor posturi in conducerea Armatei, printre care si acela de sef al Statului Major…

- La aceasta ora are loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Scopul intalnirii este de a analiza solicitarile ministrului Apararii referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei Romaniei. UPDATE ora 12:50. Președintele a declarat, dupa ședința CSAT, ca nu exista nicio propunere…

- Achizitia corvetelor multirol Procedura pentru achizitia corvetelor multirol este în termen, a declarat marti ministrul apararii nationale, Gabriel Les. Dupa ce a fost audiat în comisia de specialitate din Senat, el a precizat ca achizitia se afla, în acest moment,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Beniamin Les, a declarat, marti, ca ”este foarte posibil” ca la urmatoarea sedinta CSAT, care va avea loc pe 11 decembrie, sa prezinte o informare referitoare la incidentul dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov.

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, referitor la achiziția celor patru corvete pentru dotarea Forțelor Navale Romane, ca procedura se afla in faza de auditare din partea Departamentului de Armament și ca la nivelul Ministerului se va lua o decizie in momentul in care se va emite un raport complet, informeaza ZF."In…

- Noii ministri ai Cabinetului Dancila au depus, marti, juramantul de investitura in fata presedintelui Klaus Iohannis. Este vorba despre Ecaterina Andronescu – ministru al Educatiei; Gabriel Les – ministru al Apararii Nationale; Marius Budai – ministru al Muncii si Justitiei Sociale; Niculae Badalau…