Gabriel Leş: Klaus Iohannis este greu de înţeles "Nu as vrea sa ajung la discursul domnului presedinte de astazi, care din nou demonstreaza ca nu intelege aproape nimic. Vreau sa va spun ca alianta de guvernare PSD - ALDE si-a asumat foarte serios cei 2% din PIB pentru inzestrarea armatei, procentul este in intregime pentru tot ce inseamna Ministerul Apararii Nationale, armata Romaniei. Incepand cu 2017 am avut acei 2% din PIB, este al treilea an consecutiv, moment in care am reusit pornirea unor programe de inzestrare extrem de importante. Din punctul nostru de vedere lucrurile merg bine (...), se poate si mai bine", a spus Les la TVR 1. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

