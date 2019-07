Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, vrea sa introduca o „taxa de solidaritate” pe toate pensiile mai mari de 10.000 de lei. Printre cei care vor fi vizați de aceasta masura se numara magistrații, personalul navigant, funcționarii publici parlamentari, corpul diplomatic, funcționarii Curții de Conturi…

- Taxa de solidaritate, care va fi impusa in curand de catre Guvern, se va aplica tuturor pensiilor, nu doar cele speciale, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, citat de Hotnews. Oficialul a spus ca daca s-ar aplica doar celor speciale, atunci noua taxa ar avea probleme de constituționalitate.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat luni ca intentioneaza sa introduca o taxa de solidaritate care sa se aplice pensiilor speciale care depasesc 10.000 de lei. El a precizat ca in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de luni au fost discutate principii care vor sta la baza primei…

- Eugen Teodorovici anunța primele masuri votate in CEx PSD cu privire la rectificarea bugetara pregatita de Guvern. Ministrul de Finanțe confirma impozitarea pensiilor speciale, dar și limitarea gratuitaților...

- Senatorul PNL Florin Citu nu crede ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici va reglementa situatia pensiilor speciale asa cum a spus pentru ca, afirma el, nu vrea sa-si puna in cap Curtea de Conturi, militarii, magistratii si colegii parlamentari. "In Parlament, Eugen Teodorovici a votat…

- "Klaus Iohannis a avut mereu din partea Guvernului asigurari ca legea pensiilor trebuie aplicata din foarte multe motive. Ma bucur ca a ajuns la aceasta concluzie ca pensiile sunt mici si trebuie crescute. Noi am prins pentru acest an sumele necesare in buget. Clar aceasta lege se va aplica si Guvernele…

- Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu spune ca nu este normal sa existe pensii speciale de peste 10.000 de lei si a precizat ca ideea impozitarii acestora este buna, atata timp cat nu sunt afectate pensiile bazate pe contributivitate. Fostul ministru al Muncii a spus ca, in opinia…

- Scutirea de impozit pe venit a angajaților din sectorul IT este o masura buna, care in timp a dus la dezvoltarea acestui domeniu, spune ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, precizand ca a avut discuții cu patronatele din mai multe domenii, cum ar fi industria textila și industria prelucratoare,…