- Potrivit surselor mentionate, acest rezultat privind contractul referitor la corvete sa fie anuntat public in zilele urmatoare de catre contractor, Ministerul Apararii Nationale (MApN).Surse din cadrul Ministerului Apararii Nationale au declarat, marti, pentru AGERPRES, ca procedura de…

- Romtehnica SA, compania care a organizat licitația pentru cele patru corvete militare destinate Forțelor Navale, a comunicat azi asocierii dintre compania franceza Naval Group și Șantierul Naval Constanța ca a caștigat licitația pentru furnizarea de corvete multifuncționale, potrivit

- Procedura de atribuire a contractului de achizitie a corvetelor multifunctionale a fost suspendata de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar acest lucru ar putea avea influente asupra bugetului Ministerului Apararii Nationale (MApN), a declarat, joi, pentru AGRPRES, ministrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat vineri, in cadrul conferintei internationale "Black Sea and Balkans Security Forum" ce se desfasoara in statiunea Mamaia, ca trebuie "pornite" programele de inzestrare a Fortelor Navale Romane, el adaugand ca tehnica actuala a acestei arme este una…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, afirma ca nu au fost exercitate presiuni in legatura cu procedura de achizitie aferenta programului de inzestrare "Corveta multifunctionala", nici asupra sa si nici asupra institutiei pe care o conduce. "Doresc sa precizez cat se poate de clar ca nu exista…

- Ministerul Apararii Naționale nu a adoptat inca o decizie clara privitoare la achiziționarea corvetelor multifuncționale, procedura suspendata in luna ianuarie, dupa formularea unei plangeri penale de catre minister. Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a anunțat ca decizia asteptata ar putea anunța fie…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat, vineri, la Ziua Distinsilor Vizitatori a exercitiului Vigorous Warrior 19, de la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica", din Cincu, judetul Brasov, ca NATO demonstreaza prin actiuni concrete ca este pregatita sa faca fata oricaror provocari…