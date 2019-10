Stiri pe aceeasi tema

- Eroismul Armatei Romaniei va fi sarbatorit și in municipiul Brașov, la Cimitirul Cimitirul Eroilor Romani– Șprenghi, unde vor avea loc un ceremonial religios și militar, defilarea garzii de onoare si a muzicii militare, in prezența oficialitaților locale, a cadrelor militare și veteranilor. Astfel,…

- ”Sunt acasa in Timisoara și vad pregatiri de Ziua Armatei. Am o propunere pentru ștabii din MAPN: macar anul asta cereți-le iertare parinților ai caror copii au fost uciși de militari romani in Decembrie '89. Eu știu doi de aici, din Timisoara: LUMINIȚA FLORINA BOTOC Avea…

- In cadrul sarbatoririi la 25 octombrie a Zilei Armatei Romaniei, militarii Garnizoanei Buzau, cu sprijinul Biroului informare-recrutare au desfasurat in zilele de 16 și 18 octombrie, activitați din cadrul campaniei „Armata in Scoli”, un proiect educational și de intarire a relațiilor militarilor cu…

- Combaterea fenomenului terorist si securitatea internationala se afla pe agenda vizitei ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, in Macedonia de Nord, care va avea loc in zilele de 11 si 12 septembrie. Cu acest prilej, ministrul Les va avea o intrevedere cu omologul sau, Radmila Sekerinska-Jankovska.…

- La unitatea militara UM 01847 Parasutisti din Crang din Buzau in care era incadrat caporalul Ciprian Ștefan Polschi cand a plecat in misiunea din Kabul in timpul careia și-a pierdut viața, s-a ținut un moment de reculegere in memoria acestuia. In fața batalionului s-a citit un mesaj in care a fost amintita…

- Memoria generalului Gheorghe Mardarescu, omagiata la Cluj Statuia generalului Gheorghe Mardarescu. Foto: Claudiu Padurean. O statuie a generalului care a distrus Republica Sovietica Ungara va fi dezvelita la Cluj. Generalul Gheorghe Mardarescu a condus trupele române care au aparat…

- O statuie a generalului Gheorghe Mardarescu, cel care a detinut un rol central in actiunile armatei romane in perioada Primului Razboi Mondial si a avut comanda fortelor armate din Transilvania in 1919, a fost dezvelita miercuri, la Cluj-Napoca, la initiativa Camerei de Comert si Industrie a Romaniei…

