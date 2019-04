Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat, joi, ca nimeni nu s-a nascut ministru, iar in momentul in care nu mai exista sustinerea politica este normal ca persoana respectiva sa faca un pas in spate. "Suntem ministri numiti politic, de catre o echipa politica. As vrea sa va spun ce-am facut eu, in momentul in care Comitetul Executiv al partidului mi-a solicitat aceasta demisie, nu am pus intrebari si mi-am dat aceasta demisie. Din punctul meu de vedere, cand iti pierzi sustinerea politica, este normal sa faci un pas in spate, pentru ca tot ceea ce faci aici faci cu un sprijin politic",…