- Ministrul Apararii, Gabriel Les, ureaza ca Sfanta Sarbatoare a Invierii sa aduca pentru toti romanii liniste sufleteasca si prosperitate, iar pentru Armata Romaniei, noi semne ale implinirii si recunoasterii pe plan intern si international.Citește și: LOVITURA pentru Parchetul General - Apropiat…

- Premierul Viorica Dancila a transmis sambata un mesaj romanilor din tara si din strainatate, in care le ureaza "Paste fericit" si "sa se bucure de armonia si emotia momentelor petrecute cu cei dragi". "Sarbatorile Pascale ne aduc din nou binecuvantare, incredere si speranta, ne apropie mai mult de divinitatea…

- Temperaturile vor scadea la final de saptamana pe intreg teritoriul tarii. Meteorologii au anuntat cod galben de averse, descarcari electrice, vant si caderi de grindina. In Capitala, vremea va fi placuta in decursul zilei de sambata, inregistrandu-se insa furtuni in ...

- In Sfanta și Marea Sambata se slujesc Vecernia și Sfanta Liturgie a Sfantului Vasile cel Mare, cu citiri din Psalmi și binecuvantarile Invierii, care amintesc de coborarea Mantuitorului la iad, adica biruința asupra morții. Sambata Mare este ziua in care creștinii praznuiesc ingroparea trupului lui…

- In fiecare an, in noaptea de Inviere, toți creștinii se duc la biserica și așteapta sa ia Lumina. Fiecare credincios iși aduce o lumanare pe care o va aprinde din lumina adusa de preot de pe masa Sfantului Altar. Lumanarea este simbolul Invierii, al biruinței vieții asupra morții și a luminii lui Iisus…

- In Vinerea Mare, Partidul Național Liberal Sighetu Marmației s-a gandit și la sighetenii cu o situație mai precara. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, liberalii au oferit un coș de Paște pentru a fi șființit in Noaptea de Inviere, „Un om marinimos este atent la nevoile celorlalți și ii ajuta fara…

- In satele locuite preponderent de maghiari din judet, baietii care au impodobit portile fetelor in noaptea Invierii si-au primit rasplata luni, in a doua zi de Paste, cand au fost primiti la stropit si li s-au pregatit pachete cu multe oua vopsite si alte bunatati. In satul Roteni, comuna Acatari, obiceiul…

- Noaptea iși trage sufletul, cum și-ar trage oblonele Peste sat, stelele au ramas undeva neștiute Vin sarbatorile Invierii, ma dor piroanele Care inca n-au fost batute Mama a murit acum doisprezece ani Oarecum bucuroasa ca eu am reușit Ea n-a fost ca Maria, și nu și-a vazut Fiul rastignit Vin deniile,…