Gabriel Ispas de la Pro România: Am vrut să ies în Piața Victoriei, însă am decis să stau acasă ”Am vrut sa ies in Piata, insa, vazand ca mai multi oameni politici au anuntat ca vor fi acolo, am decis sa stau acasa si sa le fiu alaturi protestatarilor cu un gand bun! Azi am vazut o alta jandarmerie, parca reinventata dupa nenorocirile de acum un an! Jandarmi fara echipament de razboi, comunicativi, decenti! E sarcina noastra sa nu mai permitem ca vreodata statul sa fie acaparat de niste nebuni care se cred zei! E sarcina noastra sa construim institutii puternice, in slujba cetatenilor! Ma inclin in fata voastra, dragi romani, care ati aratat si aratati ca speranta e vie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

