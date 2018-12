Primarul General, Gabriel Firea, va conferi maine, 18 decembrie, incepand cu ora 19.00, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Teatrul Odeon, titlul de ”Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti” unui numar de 14 personalitati din domeniul academic, artistic, sportiv si medical, care au primit aceasta disctinctie in urma votului acordat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti in acest an.

Cele 14 personalitati care vor deveni maine cetateni de onoare sunt: Marius Bodochi, Catalin Constantin Badiu, Cezara Dafinescu, Helmuth Duckadam, Ileana Stana Ionescu, Nicolae Istudor,…