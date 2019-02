Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea titanilor. Așa i-am putea spune dupa ce i-a facut Vali Dobrogeanu lui Dorian Popa in vlogul lui. Cum a reacționat Dorian Popa cand s-a intalnit fața in fața cu Vali Dobrogeanu, am aflat impreuna in Maratonul lui Niculae, live la Virgin Radio Romania: Dupa Ruby, nu putea sa vina nimeni altcineva…

- De la 10:00 am dat startul la cel mai lung maraton radio de pana acum de la Vigin Radio Romania. Bogdan, Shurubel și Ionuț au dta startul alaturi de Andrei Niculae, apoi ni s-a alaturat in direct Antonia. A patra ediție a Maratonului lui Niculae continua cu Otrava, Raluka, Ruby, Dorian Popa, Irina Rimes,…

- Ce vedete au fost la ziua lui What’s Up What’s Up a avut joi seara o aniversare pe cinste. Artistul, pe numele sau real Marius Ivancea, a implinit 30 de ani si a dat o petrecere intr-un club din Bucuresti unde au fost prezente multe vedete cunoscute din showbiz: Andra, Catalin Maruta, Smiley, Dorian…

- Vremea blanda din acest final de an a scos zeci de mii de bucureșteni din case. 60.000 de oameni au ales sa intampine anul 2019 la concertele in aer liber din Capitala sau in Centrul Vechi. Foto: Vlad Chirea Vezi galeria foto + 13 + 13 Fotoreporterul Libertatea se afla in mijlocul evenimentelor.…

- Primaria Capitalei, prin ARCUB Centrul Cultural al Municipiului București, organizeaza, in data de 31 decembrie, incepand cu ora 19.30, in Piața Constituției, REVELION CENTENAR, un show exploziv care marcheaza cei o suta de ani de la Marea Unire, facand din noaptea de Revelion un eveniment memorabil.…