- Un cuplu de moldoveni a murit intr-un tragic accident, produs azi dimineata, in judetul Valcea din Romania. Masina in care acestia se aflau s-a ciocnit violent cu un TIR. Copilul moldovenilor, in varsta de patru ani, a fost dus la spital, in stare de soc.

- Doi barbati, care se aflau si ei in locuita respectiva au fost preluati de ambulanta si dusi la spital pentru analize, scrie stirileprotv.ro. Se pare ca fata ar fi murit in urma unei supradoze cu droguri. Citeste si Tragic! Avea 22 de ani si o cariera de succes in fata! A murit intr-un apartament…

- Javiera Suarez, o cunoscuta vedeta de televiziune din Chile, a incetat din viața la varsta de 36 de ani. Aceasta a pierdut lupta cu cancerul de piele, boala cu care fusese diagnosticata in urma cu trei ani. In ultimele zile, Javiera Suarez se afla la spital, unde miercuri a incetat din viața. Soțul…

- Bebelusul de doar 720 de grame, nascut duminica la Maternitatea din Botosani, a murit. Copilul venise pe lume la doar 24 de saptamani. Din pacate, medicii nu au putut sa il țina in viața, decat o zi. Bebelusul s-a nascut la 24 de saptamani, fiind atat de mica incat o manuța avea grosimea unui deget…

- Karla Karina Galvan Gonzalez a murit la cateva ore dupa ce a suferit intervenția estetica. Aceasta a incetat din viața la o clinica din Monterrey. Cel care i-a facut intervenția estetica a fost un med pediatru, care nu avea pregatirea necesara pentru a realiza operații de acest tip. Dupa operație,…

- O femeie in varsta de 36 de ani din Mexic a murit in urma unei operații de liposucție. Intervenția estetica i-a fost facuta de un medic pediatru care nu avea licența pentru operațiile estetice. Karla Karina Galvan Gonzalez a murit la cateva ore dupa ce a suferit intervenția estetica. Aceasta a incetat…

- Deputatul argentinian Hector Olivares, victima la 9 mai a unei agresiuni cu arma de foc in centrul capitalei Buenos Aires, care a costat, de asemenea, viata unui functionar cu rang inalt, a incetat din viata...

- Avea tot iși poate dori cineva: o familie frumoasa, o cariera de succes și mii de admiratori. Cu toate astea, sufletul ei lupta pentru supraviețuire. Cum a reușit o mama sa invinga depresia, „murind”, cu ajutorul medicilor, de zece ori.