Gabriel Cotabita revine astazi cu “De unde vine iubirea”. A doua piesa a artistului dupa despartirea de VH2, “De unde vine iubirea” a fost compusa de Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf si un vechi prieten al artistului. ” Cu mare drag va prezint noua mea piesa. Se numeste «De unde vine iubirea» si este o piesa vesela, pozitiva, plina de iubire si de speranta. Autorul este cel mai vechi prieten al meu, Iulian Vrabete (basistul trupei Holograf). El s-a ocupat si de text si de scenariu. Inregistrarea piesei a fost emotionanta, m-am intalnit cu vechi colegi cu care am colaborat inca de pe vremea cand faceam parte din trupele Redivivus si Vodevil. Ne… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

