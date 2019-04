Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul cantareț Gabriel Cotabița a explicat cu ce probleme s-a confruntat dupa accidentul pe care l-a suferit in urma cu patru ani. Gabriel Cotabița a trecut pirn momente grele in anul 2015, atunci cand a ajuns in stare grava la spital dupa ce a suferit un accident cerebral. Artistul, care s-a…

- Vesti noi despre starea de sanatate a lui Paul Ipate, in urma problemelor de la "Asia Express". Sotia lui, Catalina Grama, a fost invitata la "Star Matinal" de la Antena Stars unde a vorbit despre cum se simte simpaticul actor in prezent.

- Simona Halep (2 WTA) a vorbit la peste un an distanta despre momentul care a pus pe jar tot tenisul romanesc. In ianuarie 2018, dupa finala pierduta cu daneza Caroline Wozniacki, la Melbourne, scor 6-7, 6-3, 4-6, constanteaca ajungea pe patul de spital din cauza epuizarii.

- Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, va suporta o interventie chirurgicala de inlocuire a unei valve cardiace in aceasta saptamana, la New York, iar medicii se asteapta ca rockerul britanic sa beneficieze apoi de o recuperare completa, a

- Emilia Clarke a vorbit pentru prima oara despre problemele de sanatate care i-au pus in pericol viața in urma cu mai mulți ani. Actrița a trecut prin momente critice, in care ii ruga pe medici sa o lase sa moara. „Mama Dragonilor“ din „Urzeala Tronurilor/Game of Thrones”, așa cum este cunoscuta Emilia…

- Dupa cea mai grea incercare prin care a trecut, Florin Busuioc este mai calm și mult mai relaxat și știe exact cu ce a greșit, de a ajuns intr-o stare care i-a pus viața in pericol. Indragitul actor a povestit cum se simte acum, dar și cum arata viața lui, dupa ce a suferit un infarct in toamna anului…

- Sorana, fosta componenta a trupei ASIA, are și acum de tras de pe urma accidentarilor suferite la show-urile de televiziune. Sorana are inca pobleme de sanatate din cauza unor accidentari pe care le-a suferit la show-urile de televiziune la care a participat, Ferma Vedetelor, in 2016, și Ultimul trib…