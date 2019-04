Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, sambata, ca, in conditiile in care salariile medicilor au fost majorate, iar spitalele vor fi dotate in acest an, va depinde doar de managementul unitatilor respective ca doctorii sa vina si in spitalele de provincie. “Exista o problema legata de medici…

- Catredrala Notre-Dame din Paris a fost afectata in urma unui incediu serios ce a avut loc luni seara, pe 15 aprilie. La scurt timp dupa catastrofa, au aparut donatorii cu sume generoase care vor facilita reconstruirea lacașului de cult. Mai mulți miliardari s-au declarat interesați sa ajute la reconstruirea…

- Catredrala Notre-Dame din Paris a fost afectata in urma unui incediu serios ce a avut loc luni seara, pe 15 aprilie. La scurt timp dupa catastrofa, au aparut donatorii cu sume generoase care vor facilita reconstruirea lacașului de cult. Mai mulți miliardari s-au declarat interesați sa ajute la reconstruirea…

- Speranțele de a primi in Romania tratamentul care macar sa-i aline suferințele groaznice provocate de sindromul Klippel-Trenaunay, o malformație venoasa congenitala extrem de dureroasa cu care a fost diagnosticat acum 12 ani și care i-a mutilat un picior, s-au spulberat complet zilele trecute. Gabriel…

- Un elev stralucit al Școlii nr. 56 din București sufera cumplit de mai bine de 12 ani, din cauza unei malformații genetice care i-a mutilat un picior și ii cauzeaza dureri insuportabile. Gabriel Balacean, 15 ani, ar putea ar putea spera la o viața cat de cat normala cu un tratament impotriva sindromului…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca investitorii francezi sunt din ce in ce mai interesati sa vina in Romania, insa ea a adaugat ca lipsa autostrazilor de la noi reprezinta "un handicap destul de mare", pe care spera sa il putem rezolva cu ajutorul banilor…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca investitorii francezi sunt din ce in ce mai interesati sa vina in Romania, insa ea a adaugat ca lipsa autostrazilor de la noi reprezinta "un handicap destul de mare", pe care spera sa il putem rezolva cu ajutorul banilor…

- Andreea Berecleanu este foarte mandra de actualul ei partener de viața, medicul estetician Constantin Stan, care a aparut intr-un reportaj laudativ despre chirurgia estetica din Romania in cadrul unui reportaj realizat de jurnaliștii ferancezi de la TF1. "Este printre puținele dați, la 30 de ani de…