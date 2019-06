Gabriel Biriș dezvăluie adevarata față a ONG-urilor antitutun. Minciuni, calomnii, lobby Iata postarea lui Gabriel Biriș: Mi-am exprimat in urma cu cateva zile ingrijorarea cu privire la modul cum se gandesc politicile publice in Romania – in speta recentele masuri antifumat propuse de USR, aratand care este impactul bugetar al unei astfel de masuri. Am expus si o sa continui sa imi expun punctele de vedere in legatura cu orice masuri care pot afecta stabilitatea bugetara a tarii mele. Am incheiat acea postare cu o intrebare, subliniind ca nu dau cu parul… Inteleg ca este un subiect sensibil care poate da nastere la mult patos, am vazut asta din comentarii – pro si contra. Nu am sters… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

