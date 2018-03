Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o „declaratie unica”. Potrivit proiectului…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale.

- Pentru veniturile din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate de catre organul fiscal prin emiterea…

- Termenul de depunere pentru Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, care va inlocui 7 formulare, inclusiv Declaratia 600, va fi 15 martie, nu 31 martie, cum se anuntase initial. Pentru anul acesta, termenul ramane pe 15 iulie. Ministerul…

- DECLARAȚIA UNICA. Platile anticipate in contul impozitului pe veniturile realizate din activitati economice de persoane fizice vor fi eliminate urmand sa fie instituit un singur termen de plata, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finantelor…

- Alte modificari cuprinse in proiectul de act normativ vizeaza excluderea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala din sfera veniturilor din activitatilor independente, dar si faptul ca optiunea privind redirectionarea a 2% din impozitul anual pe venit catre entitati non-profit poate ramane…

- Declaratia unica va trebui depusa, in 2018, pana la data de 15 iulie, apoi - incepand din 2019 - pana la 15 martie. Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit…

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat propunerea oficiala pentru o noua modificare a Codului fiscal, privind persoanele fizice autorizate (PFA) si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati independente, drepturi de autor, chirii. Prin noul proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri…

- Aproape un milion de persoane vor depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, potrivit datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Potrivit institutiei,…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut un anunt ce vizeaza peste un milion de romani. Mai exact, acesta a explicat toate detaliile in privinta Declaratiei Unice, dar si cum se va completa aceasta.

- Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a explicat in emisiunea Subiectiv de la Antena3.ro cum se va completa Declaratia unica. "Cele sapte declaratii se comaseaza intr una singura si se depune la un singur termen. Este o singura pagina. Am estimat un milion de contribuabuli care trebuie sa depuna…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, s-a declarat foarte sceptica privind aplicarea noii declaratii unice, din cauza lipsei de personal si a calificat acest formular unic drept "prima minciuna demascata" a premierului Viorica Dancila. "In privinta…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Ministerul Finantelor Publice va lansa, ieri, in dezbatere publica, modificarile pe care vrea sa le aduca la Codul fiscal astfel incat sa rezolve problemele din jurul Declaratiei 600. Reamintim ca, in acest moment, Executivul a prelungit pana pe 15 aprilie termenul…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Am promis încă din…

- Ministerul Finantelor va lansa, pe 1 martie, in dezbatere publica, o propunere de modificare a modului in care romanii care obtin venituri din activitati independente urmeaza sa depuna Declaratia 600, a precizat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de joi. "Am promis…

- Ministerul Finanțelor Publice va lansa, joi, in dezbatere publica, modificarile pregatite in Codul fiscal, privind Declaratia 600, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Guvernul va introduce astazi in dezbatere publica varianta declarației, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie asumate și incluse…

- Intalnire de grad zero astazi, la Cotroceni! Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o discutie cu Prim-vicepreședintele Comisiei Europene,Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale.Citeste…

- Corneliu Bichinet a jignit-o pe Andreea Cosma in Parlament. Deputata PSD (Partidul Social Democrat) Andreea Cosma a precizat ca procurorul Mircea Negulescu a „paradit-o” in sensul ca i-a distrus linistea, cariera, viata si sansa de a avea inca un copil, ca reactie la afirmatiile deputatului PMP Corneliu…

- Principala problema și principalul impediment în dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova este corupția. Declarația a fost facuta de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, James Pettit, în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune…

- Declaratie unica si schimbarea calcularii contributiilor. Ministrul Finantelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, a declarat ca Guvernul isi propune sa rezolve problemele aparute dupa transferul contributiilor sociale si modificarea Codului fiscal. Astfel, in locul Declaratiei 600, care i-a bulversat…

- Ministrul de Finanțe a preciza ca guvernul cauta soluții pentru indemnizațiile pentru mame. Declarația lui Eugen Teodorovici a venit dupa ce in spațiul public au aparut informații despre scaderea indemnizațiilor dupa transferul contribuțiilor și majorarea salariului mediu brut. Ministrul de Finanțe,…

- Proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, Sibiu, Cluj, Pitesti sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate o justificare si avem si acum o justificare, care cred ca e valabila. Vrem sa tinem specialistii in IT in Romania. Nu vrem ca aceasta forta de munca foarte valoroasa sa emigreze,…

- 'Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Guvernul a aunțat joi ca a luat o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de…

- Inca 28 de primarii au aprobat declarația de condamnare a unionismului și in susținerea suveranitații Republicii Moldova. Despre aceasta anunța socialistul, Vlad Batrincea, intr-o postare pe facebook.

- Guvernul va suporta de la bugetul de stat contributiile datorate de patru categorii de angajati afectati de modificarile aduse Codului fiscal, dar numai daca angajatorul acestora majoreaza venitul salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Declaratia 600 si amanarea termenului de depunere au creat un haos total in randul contribuabililor care au venituri extra-salariale. Iar intrebarea tuturor in aceasta perioada este: daca nu au platit contributiile la sanatate in 2018, mai sunt asigurati in sistem si mai pot beneficia de servicii medicale?…

- Centrala de termoficare a Sucevei este in pericol de a fi inchisa in plina iarna din cauza piedicilor puse la nivel guvernamental. Centrala de termoficare a Sucevei, cea mai mare investiție privata facuta in municipiu, care alimenteaza cu caldura si apa calda 60.000 de clienti din 20.000 de locuinte,…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depun...

- Pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. Pe 31 ianuarie, Guvernul a adoptat o ordonanta de ...

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- Depunerea declaratiei fiscale 600, amanata Guvernul a prelungit pâna la 15 aprilie termenul de depunere a controversatei declaratii fiscale 600. Pâna atunci, Ministerul de Finante ar urma sa gaseasca o solutie pentru ca persoanele cu venituri extrasalariale legale sa depuna…

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, se arata intr-un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari…

- Formularul 600: aproape 30.000 de romani au depus controversata declaratie Pana in prezent 28.500 de romani cu venituri din activitati independente, dintr-un numar total estimat de aproximativ 210.000, au depus Formularul 600. Formularul 600 - Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza…

- UPDATE Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis presei. Potrivit sursei citate, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaraţia privind venitul asupra căruia se…

- Guvernul nu renunța la Declarația 600! Premierul Viorica Dancila a anunțat, in prima ședința de guvern, ca Declarația 600 se va putea depune pana in aprilie.Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul 600. "Cat…

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Guvernul face un pas inapoi și va modifica declarația 600. Termenul de depunere al formularului va fi prelungit pana la 1 martie. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost cel care a facut anunțul. Social-democratul a recunoscut ca s-a comunicat foarte prost pe aceasta tema. Declarația 600 trebuie completata…

- Persoanele cercetate penal pot intra in Guvern, a anuntat Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, potrivit stiripesurse.ro. Declaratia are la baza faptul ca DNA a solicitat la ICCJ redeschiderea unui dosar vechi de opt ani pentru Paul Stanescu, iar o decizie in acest sens va fi anunțata…

- Liviu Dragnea a anunțat ca termenul de depunere a formularului va fi amânat pâna în 1 martie. Guvernul va urma sa dea o ordonanța, în prima ședința, prin care se va amâna termenul de depunere de la 31 ianuarie la 1 martie. "Am avut o întâlnire, doamna prim…

- Este posibil ca dupa Brexit sa existe un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste Guvernul de la Londra, a declarat sambata Emmanuel Macron intr-un interviu acordat postului BBC. Intrebat daca exista sansa finalizarii unui acord cum isi doreste Marea…

- Cu toate ca Guvernul a susținut ca salariile nu vor scadea, faptul ca și-n instituțiile de stat sunt majorate salariile brute cu 20%- 25%, la fel ca-n cele private, dupa OUG 79/2017, dovedește clar ca salariile ar fi scazut considerabil daca angajatorii nu ar fi luat masuri. ANAF a precizat,…

- În anul 2018 sunt foarte multe lucruri de realizat și agenda de reforme este una foarte ambițioasa. Declarația a fost facuta de premierul Pavel Filip într-un interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. Premierul susține ca în pofida faptului…

- Guvernul a aprobat joi, prin memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform Codului fiscal, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat marți, intr-un interviu pentru Libertatea, ca din luna februarie, cand se va termina cu transpunerea in legislație a Directivei europene privind prezumția de nevinovație, PSD vrea sa inceapa discuțiile pe Codul penal și Codul de procedura penala, unde are aproape…

- Comisia Europeana intervine in dezbaterea pe marginea legilor justitiei si a modificarii codului penal si a codului de procedura penala. Intr-un raspuns pentru TVR, Comisia Europeana solicita autoritatilor romane sa respecte recomandarile din MCV, inclusiv sa solicite opinia Comisiei de la Venetia."Comisia…