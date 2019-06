Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Bocra Ionut, un român în vârsta de 31 de ani, sofer de camion, a salvat în Italia un tânar de 19 ani, care intentiona sa se sinucida, aruncându-se de pe un pod rutier.

- Gabriel Bocra Ionut, un roman in varsta de 31 de ani, sofer de camion, a salvat in Italia un tanar de 19 ani, care intentiona sa se sinucida, aruncandu-se de pe un pod rutier. Italienii au fost profund recunoscatori pentru ce a facut romanul. Romanul a oprit autovehiculul sub pod, a mers la tanar, a…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? SENZATIONAL AGENTUL "MARA" - MISIUNE DE IDENTIFICARE Fosta securitate are detasamente de... pedeapsa! • Ipoteza - incredibila la prima vedere - este avansata de un cunoscator al mediului: Pavel Haiducu, fost agent secret si prezumtiv…

- Arbitrii Istvan Kovacs, Ovidiu Artene și Vasile Marinescu vor oficia la Campionatul European U21 din Italia și San Marino. Se joaca intre 16 și 30 iunie 2019 in Italia și San Marino; Cele 6 localitați in care se va juca: Trieste, Udine, Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Serravalle (San Marino). Romania…

- Zeci de persoane au fost ranite, joi seara, in nordul Italiei, dupa ce doua trenuri s-au lovit frontal. Vinovat pentru accident este mecanicul unuia dintre trenuri care nu a respectat semnalul rosu al semaforului. Mecanicul unui tren care circula pe ruta Milano Cadorna - Asso a intrat pe un segment…

- Naționala sub 21 de ani a Romaniei, antrenata de Mirel Radoi, va ajunge in Italia pe 7 iunie, iar pana pe 15 va sta la Bagno di Romagna pentru un stagiu de pregatire. Selecționerul Mirel Radoi și Vlad Munteanu, managerul operațional al loturilor de tineret și juniori, au fost in noiembrie 2018 in vizita…

- Romania a exportat anul trecut cereale in suma de 1,018 miliarde euro in tarile Uniunii Europene, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Peste jumatate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) au avut ca destinatie Spania, Italia si Germania. Astfel, in Spania au fost exportate…

- Varsta medie la care romancele devin mame este de 26,5 ani. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici furnizate de Eurostat, care arata totusi ca femeile din Romania fac primul copil mai devreme decat cele din Italia, Spania sau Luxemburg, care se incumeta sa devina mame abia dupa 30 de…