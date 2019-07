Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan ar fi ajuns la un acord cu Atletico Madrid in privința atacantului argentinian Angel Correa (24 de ani). Potrivit presei din Italia, decarul lui Atletico se va desparți de echipa lui Diego Simeone și se va alatura lotului condus de Marco Giampaolo, potrivit Mediafax.Jucatorul a stabilit…

- FCSB se desparte de Junior Morais (32 de ani), la scurt timp dupa ce roș-albaștrii l-au vandut și pe Romario Benzar, achiziționat de Lecce, club din Serie A. Brazilianul va ajunge la Gaziantep, echipa preluata de Marius Șumudica. Fundașul stanga brazilian lasa cel mai titrat club din fotbalul romanesc…

- DINAMO. Roș-albii s-au ințeles cu portarul Piscitelli, cu mijlocașul Brito și cu extrema Baez, dar mai sunt de rezolvat detalii cu impresarii și cu formațiile la care au evoluat ultima data: Carpi (Serie B), Xanthi (liber de contract), respectiv Fiorentina (imprumutat ultima oara la Cosenza, Serie B).…

- Stefan Radu, fotbalistul roman al lui Lazio, este in vizorul altei echipe din Serie A, Napoli, potrivit Radio Kiss Kiss Napoli. Aflata in cautarea unui fundas stanga, Napoli a devenit interesata de Radu...

- Paul Papp (29 de ani) este la un pas de a parasi Turcia și cel mai probabil se va intoarce in Romania. Presa din Turcia susține ca jucatorul lui Sivasspor s-ar fi ințeles cu CFR Cluj, formație ce este in cautarea unui fundaș central. Fotbalistul s-a aratat incantat de o revenire in Romania și iarna…

- CFR Cluj pregateste in mare taina o mutare cu adevarat spectaculoasa. Presa din Turcia a aflat ca ardelenii incearca sa-l repatrieze pe Paul Papp (29 de ani), aflat in acest moment sub contract cu Sivasspor. Jurnalistii mai noteaza ca partile s-au inteles, iar in urmatoarele zile se semneaza actele.Dan…

- Diego Fabbrini (28 de ani) nu va mai ajunge la Dinamo. Mijlocasul a primit o oferta mai buna din punct de vedere financiar si va merge in Bulgaria, la CSKA Sofia. Italianul si-a dat deja acordul pentru transfer, iar in perioada urmatoare va semna contractul, potrivit mediafax.Din precizarile…

- Mircea Lucescu s-ar fi inteles cu Besiktas, pentru a ocupa postul de antrenor din sezonul urmator, anunta presa din Turcia. Desi in ultimele luni s-a speculat intens pe seama acestei posibilitati, acum se pare ca totul ar fi pus la punct, iar conducerea turcilor l-ar fi convins pe Lucescu sa semneze.…