Gabi Tamaș, 35 de ani, este la un pas sa revina in Liga 1, antrenandu-se deja cu Astra. Deși a semnat in urma cu doua saptamani un nou contract cu Hapoel Haifa, fundașul central nu vrea sa mai continue in Israel. Astfel, clubul Astra a anunțat ca jucatorul se antreneaza deja sub comanda lui Dan Alexa și ca echipa din Giurgiu este aproape de ajunge la un acord cu Hapoel. ...