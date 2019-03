Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Tamas a fost arestat in urma cu cateva ore, dupa ce a fost prins pe o autostrada din Israel conducand cu o viteza mult prea mare si fiind si sub influenta alcoolului. Inainte de acest eveniment, fotbalistul a participat la o petrecere, potrivit imaginilor publicate de sotia lui.

- Gabi Tamas a fost arestat in Israel, pentru 30 de zile. Cunoscutul fotbalist a fost oprit pe autostrada si retinut, deoarece se afla sub influenta alcoolului si conducea cu viteza prea mare.

- Gabi Tamaș, fundașul de 35 de ani al celor de la Hapol Haifa, se afla in centrul unui uriaș scandal in Israel, dupa ce a fost prins beat la volan. Poliția din regiunea de Nord din Israel a urmarit o mașina ce gonea cu 205 km/h, pe autostrada, intr-o porțiune unde limita era de numai 90 km/h. ...

- Presa din Israel anunta ca in noaptea dintre luni si marti un jucator de fotbal a fost prins de politie avand o viteza de 205 kilometri pe ora! Odata ce i-a fost facut testul de alcoolemie, a fost descoperit un nivel de 3 ori mai mare decat cel permis! Fotbalistul a fost arestat si urmeaza sa apara…

- Gabriel Tamaș (35 de ani), fundașul central al lui Hapoel Haifa, e in centrul unui scandal uriaș in Israel, fiind amenințat de suporterii lui Maccabi. Dupa derby-ul de luni dintre Hapoel Haifa și Maccabi Haifa, scor 0-0, fotbalistul a postat un fotomontaj pe contul sau de Instagram, in care un adversar…

- FOTO – Arhiva La data de 19 februarie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției ;unicipiului Dej au reținut pentru 24 de ore un barbat, pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fara permis. Ulterior, barbatul a fost arestat preventiv de catre magistrați. In fapt,…

- Gabi Tamaș (35 de ani) a marcat un gol superb in egalul pe care formația sa, Hapoel Haifa, l-a scos in fața liderului neinvins Maccabi Tel Aviv, 1-1. Hapoel Haifa a fost la un pas sa invinga liderul detașat al campionatului din Israel, antrenat de predecesorul lui Razvan Lucescu la PAOK Salonic, Vladimir…

- Athanasios Papazoglou (30 de ani) va fi urmatorul transfer al lui Dinamo. Ionel Danciulescu, directorul sportiv al "cainilor", a anuntat ca Papazoglu va fi al 13-lea fotbalist adus de Mircea Rednic la Dinamo in ultimele luni, de la revenirea "Puriului" la clubul alb-rosu. Rednic spera ca Papazoglou…