Stiri pe aceeasi tema

- Gabi, concurent la "Insula Iubirii", a fost curprins astazi de dor. O fotografie cu Andreea, cea cu care a mers in Thailanda, i-a rascolit sufletul, asa ca a distribuit-o pe retelele de socializare.

- Gabi, concurent la "Insula iubirii", a publicat un mesaj transant dupa ce au fost difuzate imaginile cu el si Andreea, in Thailanda. La scurt timp dupac e s-a aflat ca au parasit emisiunea la nici doua zile de la intrare, tanarul a scris un mesaj pe retelele de socializare.

- Cea mai noua concurenta de pe "Insula Iubirii", Andreea, a vorbit despre impresiile pe care le-a avut de la nunta ei "de proba" cu ispita George. Femeia a lasat, insa, sa se intrevada scopul ascuns al acestei scene. Deși poate ca pare naiva in ochii altor concurente, in timpul honeymoon-ului cu Gabi,…

- Gabi și Andreea au parasit „Insula Iubirii” la doar 72 de ore de la venirea in Thailanda, dupa ce barbatul a dezvaluit ca de 10 ani sufera de depresie și ca a venit la „Insula Iubirii” „ca sa se schimbe”. Inainte ca imaginile sa fie difuzate la televizor Gabi a publicat un mesaj pe retelele de socializare.…

- Gabi și Andreea au parasit „Insula Iubirii” dupa doar 72 de ore, iar motivul pentru care s-a ajuns la aceasta decizie este cu adevarat neașteptat. Gabi a dezvaluit ca de 10 ani sufera de depresie și ca a venit la „Insula Iubirii” „ca sa se schimbe”, iar gestul necugetat de a intra in mare dupa ce a…

- Nunta Andreei cu ispita George a avut un alt scop decat cel al distractiei. Dorinta Andreei de a face o nunta cu una dintre ispite a scos la iveala cateva detalii uimitoare despre ea si despre viata de dinaintea experientei din Thailanda.

- Lucrurile iau o turnura nemaivazuta pe „Insula Iubirii”, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cand pe insule diferite, protagoniștii cuplului Andreea și Gabi iau decizii radicale. La Minitel are loc prima nunta de pe „Insula Iubirii” , iar mireasa este chiar Andreea, concurenta care nu are…

- "Insula Iubirii" gazduieste prima nunta. La Minitel, lucrurile iau o turnura uimitoare in aceasta seara. Andreea si Gabi iau decizii radicale, la putin timp de la intrarea in testul iubirii, in Thailanda.