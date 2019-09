Stiri pe aceeasi tema

- Recent, o alta informatie cutremura cazul Caracal! Potrivit unor surse judiciare, expertii de la INML ar fi reconstituit scheletul Alexandrei Macesanu din fragmentele osoase gasite in butoiul lui Gheorghe Dinca. Acum, Alexandru Cumpanasu tuna si fulgera!

- Victoria, fetita cea mare a cuplului, a inghitit apa din mare si a facut enterocolita. Astfel ca parintii acesteia au fost nevoiti sa ii faca o vizita doctorului. "A facut o enterocolita, am fost ieri cu ea la doamna doctor si e ok... In sensul cat poate sa fie de ok. Azi trebuia sa dam analizele,…

- O fetita de cinci ani si un barbat au fost transportati luni seara la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, fiind raniti intr-un accident rutier care a avut loc in localitatea Coves, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. "ISU Sibiu a intervenit de…

- Tatal fetei a sunat la numarul de urgența 112 și a cerut ajutor. Jandarmii aradeni au raspuns solicitarii barbatului, s-au deplasat in stația de autobuz și au gasit-o pe fata. “Un timișorean ne-a sunat pe SNUAU 112 și ne-a cerut disperat ajutorul sa-i gasim fiica de doar 14 ani. Ce s-a…

- Feli si-a botezat fetita in secret Feli si-a botezat fetita in secret. Micuta Nora Luna, in varsta de 9 luni, a fost crestinata recent, iar artista a ales sa faca publica informatia zilele trecute pe pagina ei de Instagram. „Am tot asteptat momentul potrivit sa fac postarea asta, dar am invatat de curand…

- Tragedie pe sosea: O fetita de sase ani a murit intr-un accident cumplit soldat cu cinci victime O fetita de sase ani a murit si alte patru persoane, dintre care alti doi copii, au fost ranite intr-un accident de circulatie ce a avut loc intre localitatile Varsolt si Crasna. „In urma evenimentului in…

- O copila de doar cinci ani a incercat sa-și salveze sora mai mica dintre daramaturile unei cladiri bombardate in Siria. Micuța a fost surprinsa de un fotograf. Fetița o prinsese pe sora ei mai mica...

- Mihai Morar a devenit in aceasta dimineața, tata pentru a treia oara, dupa ce soția lui a nascut o fetița perfect sanatoasa. Colegul și prietenul bun, Daniel Buzdugan, i-a transmis acestuia un mesaj pe contul de socializare. „CAND CERUL SARUTA PAMANTUL, SE NAȘTE ROUA. Dumnezeu s-o aiba-n PAZA pe Roua…