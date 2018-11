Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul campaniei de canibalizare a propriului partid, asa cum este normal in asemenea cazuri, cei din PSD incep sa-si arunce peste bord pe toti cei considerati drept „elemente dusmanoase, deviationisti si tradatori“ in raport cu persoana Liderului Unic. Absolut de inteles, cu rezultatele logice ce…

- Andreea, fostE concurentE la "Insula Iubirii", a trecut prin clipe nu tocmai pEcute, dupE ce a avut parte de un scandal cu Gabi, tocmai in Thailanda, acolo unde au mers sE ixi testeze iubirea. Au plecat dupE nici 48 de ore, dandu-xi seama de multe lucruri.

- Gabi si Andreea s-au intalnit la ceremonia focului pe „Insula Iubirii”, unde au avut o discuție brutala, la finalul careia au tranșat lucrurile, barbatul fiind șocat de noua atitudine a partenerei lui.

- NuntE cum nu s-a mai vEzut pe "Insula Iubirii". Andreea, una dintre cele mai controversate concurente, s-a cEsEtorit cu ispita George. Telespectatorii au fost martori, duminicE searE, unor momente absolut inedite - prima nuntE de la "Insula Iubirii".

- Andreea si Gabi, ultimul cuplu intrat in competitie, au reușit sa șocheze inca de la prima apariție. Dupa ce a declarat ca nu iși iubește partenera 100%, acum o umilește din nou. La bonfire alaturi de Cati si Mirela, Andreea afla din nou, parerea iubitului sau despre ea. „Nu stie exact cum sa se comporte.”,…

- Un nou cuplu a ajuns pe ”Insula Iubirii”, in timp ce un altul s-a destramat deja, aseara. Ce se va intampla cu protagoniștii, telespectatorii pot afla in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Hannelore a vorbit pentru prima data, despre problemele din relația ei. Aceasta a recunoscut ca a fost…

- Un nou cuplu ajunge pe ”Insula Iubirii”, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1! Dupa doi ani si jumatate impreuna, Andreea si Gabriel decid ca relatia lor trebuie sa treaca testul de foc.