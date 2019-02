Stiri pe aceeasi tema

- Razvan de la „Insula Iubirii” a postat un nou mesaj pe contul de socializare, pentru a le demonstra tuturor ca a invațat multe din experianța traita in Thailanda. Mai exact, fostul iubit al lui Cati a vorbit despre cum sa cuceresti o femeie. „Atentie! Nu cu flori, nu cu diamante cuceresti o femeie.…

- ”Insula Iubirii”. Gabi s-a saturat de critici și vrea sa fie lasat in pace. Fostul concurent, agasat de criticile venite din partea unora dintre urmaritorii emisiunii, a decis sa le raspunda. El a cerut, public, ca toți criticii sai sa se abțina de la comentariile acide la adresa lui și a Andreei, fosta…

- Ionut Gojman de la "Insula Iubirii" a dat de belea. Cineva vrea sa-i faca rau si sa-i fure identitatea. Da, ati auzit bine. Cineva s-a folosit de numele lui pe retelele sociale si a creat un cont fals.

- Hannelore Ulrich este una dintre cele mai controversate concurente pe care “Insula Iubirii” le-a vazut vreodata! Deși la intalnirea finala din timpul testului dragostei pe care ea și Bogdan Ionescu și l-au facut s-a vazut ca erau slabe șanse ca ei sa mai formeze un cuplu, cei doi s-au casatorit. Nunta…

- Alice si Alin au mers la "Insula Iubirii" sa-si testeze dragostea, insa iubitul tinerei a picat testul, dupa ce s-a lasat vrajit de focoasa ispita. Alice si Alin au fost concurenti in sezonul 2 din "Insula Iubirii", iar dupa finalul emisiunii vietile lor s-au schimbat radical.

- Pe Hannelore de la insula Iubirii toata lumea o știe blonda. Este incredibil cum arata aceasta bruneta. Hannelore are acum un look pe care i-l știe toata lumea, insa cu cațiva ani in urma, inainte de a concura la Insula Iubirii, aceasta a avut un look total diferit. Hannelore a fost bruneta, iar diferența…

- Cele patru cupluri au petrecut dream date-urile de 24 de ore alaturi de ispitele lor preferate, iar baieții au avut parte și de o confruntare cu rivalii lor, inainte de Bonfire-ul final, in ultimele episoade din cel de-al patrulea sezon "Insula Iubirii".