- Gabi Balint a suferit un infarct si a fost supus unei interventii chirugicale la Spitalul Fundeni din Bucuresti, iar starea sa este stabila, informeaza digisport.ro. Balint a comunicat deja cu apropiatii, dupa ce i s-au implantat trei stenturi la inima. Analistului Digi Sport i s-a facut rau in noaptea…

