- Gabi Balint a suferit un infarct si a fost supus unei interventii chirugicale la Spitalul Fundeni din Bucuresti, iar starea sa este stabila, informeaza digisport.ro.Balint a comunicat deja cu apropiatii, dupa ce i s-au implantat trei stenturi la inima. Citește și: Curtea de Apel a luat…

- Presedintele Klaus Iohannis nu a ratat, luni, la deschiderea noului an școlar sa faca trimiteri, in discursul sau, la politica, in fața elevilor de la Școala Gimnaziala „Ferdinand I”, București. Klaus Iohannis a ținut sa-i taxeze și de aceasta data pe politicienii care comit „erori de logica și, mai…

- Evenimentul Zilei prezinta contractele de milioane de euro, incheiate de firma liderului USR, Dan Barna, cu statul. Un teren de 1.252 mp in comunca Rasinari, din județul Sibiu, trei apartamente – unul in Bucuresti, de 97 mp, si doua in Sibiu, de 32,6 mp, respectiv 77 mp și vreo cateva sute de mii de…

- Antrenorul echipei Dinamo, Eugen Neagoe (51 de ani) a anuntat ca renunta la antrenorat cel putin pentru o perioada. Decizia vine dupa ce duminica, Neagoe a lesinat in timpul partidei Dinamo-Craiova. A fost preluat de de o Ambulanta si transprtat la Spitalul de Urgenta Floreasca. Pe parcursul ingrijirilor…

- Veste socanta despre cantareața Cornelia Catanga. Interpreta de muzica lautareasca a orbit dupa ce in urma cu doua zile a ajuns la spital in stop cardio – respirator. Starea de sanatate a cantaretei s-a deteriorat din cauza unei diete drastice. Luni, 15 iulie, cantareata a suferit un stop cardio-respirator.…

- Mesaje de sustinere din toata Romania pentru Simona Halep care o va infrunta in scurt timp pe Serena Williams, o adevarata legenda a tenisului mondial, cu 23 de titluri de Grand Slam in palmares. Intre sportiva noastra si americanca este o diferenta de 10 ani. Serena Williams are 37 de ani, dar si foarte…