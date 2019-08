Stiri pe aceeasi tema

- "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea Rusiei de a se conforma INF prin distrugerea acestor rachete inainte de 2 august, iar consecintele sunt extrem de grave in ce priveste controlul armamentelor", a declarat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa, in finalul unui Consiliu NATO-Rusia.El…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Am sustinut Rusia la APCE gandindu-ma la locuitorii din regiunea transnistreana si la cele 150 de milioane de cetateni rusi. Astfel isi argumenteaza Andrei Nastase votul scandalos in favoarea Rusiei la Consiliul Europei.

- Aproximativ 87% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului efectuat la peste 140 de companii au indicat ca Merkel ar trebui sa participe la mai multe evenimente destinate imbunatatirii climatului de afaceri intre cele doua tari.Un astfel de eveniment este forumul economic anual…

- Ucraina si-a suspendat marti participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), decizia venind in urma votului favorabil pentru reintoarcerea delegatiei ruse in cadrul acestui for la cinci ani de la anexarea Crimeei. Un deputat roman si noul ministru de Interne de la Chisinau…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca relatiile dintre Moscova si Washington se inrautatesc in continuare, notand intr-un interviu difuzat joi ca actuala administratie americana a impus zeci de sanctiuni Rusiei, relateaza Reuters. Putin a facut aceasta declaratie inainte de summit-ul…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca are in vedere impunerea de sanctiuni care ar viza gazoductul ruso-german Nord Stream 2 din Rusia spre Europa, avertizand ca Germania ar putea deveni un "ostatic" al Moscovei, relateaza miercuri dpa. "Analizam aceasta problema", a spus Trump la Casa Alba…

- Statele Unite ale Americii si-au reafirmat marti disponibilitatea de a livra arme Ucrainei, afirmand ca Rusiei ii revine responsabilitatea de a pune capat razboiului care divizeaza estul Ucrainei de cinci ani, potrivit dpa. "Rusia trebuie sa opreasca razboiul in Ucraina", a declarat reprezentantul special…