Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a negociat la reuniunea G7 de la Biarritz doua acorduri comerciale importante – cel cu Marea Britane, ce va fi finalizat dupa Brexit, și cel cu Japonia, in cazul caruia se spera ca discuțiile sa se incheie in luna septembrie. Regatul Unit va avea un acord comercial…

- Presedintele american Donald Trump nu a fost avertizat de Franta ca ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, ar urma sa aiba intrevederi cu oficiali francezi in marja summitului liderilor G7 de la Biarritz, a declarat duminica un oficial al Casei Albe, potrivit Reuters. …

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti, la intalnirea cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, ca discutiile vor viza si subiectul eliminarii vizelor pentru cetatenii romani care vin in Statele Unite ale Americii. "Este…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar urma sa se deplaseze saptamana viitoare la Paris si Berlin pentru intalniri cu presedintele francez Emmanuel Macron si, respectiv, cancelarul german Angela Merkel, pentru a discuta despre Brexit inaintea summitului G7 programat in weekendul urmator la Biarritz,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- "Siria respinge categoric acordul celor doi ocupanti american si turc privind crearea intitulatei zone de securitate", a indicat agentia oficiala Sana, care preia pozitia ministerului sirian al Afacerilor Externe.Potrivit Reuters, guvernul de la Damasc considera ca un acord intre Turcia…

- Statele Unite au reiterat joi apelul de reluare a negocierilor cu RPD Coreeana, dupa lansarea de catre autoritatile de la Phenian a doua rachete cu raza scurta de actiune si au solicitat de asemenea incetarea "provocarilor", informeaza AFP si Reuters paotrivit Agerpres. "Dorim schimburi diplomatice…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca i-a trimis liderului nord-coreean Kim Jong-Un o scrisoare „foarte prietenoasa”, ca raspuns la urarile primite de la acesta cu ocazia zilei de naștere, în urma cu o saptamâna, conform Mediafax care citeaza Reuters. Schimbul…