"G7 reafirma existenta si importanta declaratiei sino-britanice din 1984 asupra Hong Kong-ului si face apel la evitarea violentelor" scrie in declaratia finala de la sfarsitul celor 3 zile de summit de la Biarritz, in sud-vestul Frantei.



China nu face parte din G7, aminteste AFP.



Hong Kong, un teritoriul semi-autonom, traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa Chinei in 1997, iar tensiunile nu dau semne sa scada.



Politia din Hong Kong a justificat luni utilizarea tunurilor cu apa si loviturile de avertizare trase explicand ca se confrunta cu protestatari…