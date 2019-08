Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump nu a fost avertizat de Franta ca ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, ar urma sa aiba intrevederi cu oficiali francezi in marja summitului liderilor G7 de la Biarritz, a declarat duminica un oficial al Casei Albe, potrivit Reuters. …

- Presedintele american Donald Trump a denuntat ceea ce a numit 'stirile false si dezgustatoare' privind tensiunile existente intre participantii la summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei), sustinand in schimb ca liderii statelor membre se inteleg foarte bine, transmit Reuters si dpa.…

- Presedintele american Donald Trump va efectua vizite in Polonia si Danemarca la sfarsitul lunii viitoare dupa participarea la summitul G7 din Franta, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza dpa si Reuters. Vizita in cele doua tari va avea loc intre 31 august si 3 septembrie. Pe 1 septembrie, presedintele…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat vineri ca Statele Unite doresc ca Iranul „sa vina la masa negocierilor”, în contextul escaladarii tensiunilor dintre Washington și Teheran, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Iranienii continua sa spuna ca doresc sa discute…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari marti ca nu exercita presiuni în vederea unei &"schimbari de regim&" în Iran, a carui influenta &"destabilizatoare&" în Orientul Mojlociu

- ​Progresul înregistrat în cadrul negocierilor menite sa salveze Acordul Nuclear nu este suficient pentru a convinge Iranul sa își schimbe planul de a renunța rând pe rând la respectarea prevederilor acordului, a transmis Abbas Araqchi, adjunct al ministrului iranian de…

- Deputatii iranieni au scandat "Moarte Americii!", duminica, in plina sesiune parlamentara, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Presedintele american se…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a afirmat vineri ca va raspunde „cu mare prudenta” amenintarilor omologului sau american, Donald Trump, de a impune taxe pentru bunurile mexicane care intra in Statele Unite si a cerut mexicanilor sa fie uniti in fata acestei provocari, relateaza Reuters…