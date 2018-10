Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproximativ trei saptamani de cand Elena Udrea, fost ministru al Turismului, și Alina Bica, fosta șefa a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), stau in arestul autoritaților din Costa Rica.Acum, ies la iveala detalii incredibile despre activitatea…

- Elena Udrea plateste bani grei pentru a scapa de arest si de o posibila extradare in Romania. Potrivit Romania TV, ea scoate din buzunar suma de 10.000 de euro pentru avocatul ales sa o reprezinte in tribunalul din San Jose. De cealalta parte, Alina Bica plateste 15.000 de euro pentru aparare,…

- La doar doua zile de la reținerea sa in Costa Rica, Elena Udrea se simte extrem de rau și singurul lucru care o macina tot mai tare este faptul ca nu și-a putut vedea deloc fetița, din momentul arestarii.

- Alina Bica a fost și ea arestata, pentru doua luni, in Costa Rica, unde fugise alaturi de Elena Udrea! Fosta șefa a DIICOT a fost saltata de Interpol la 4 ore dupa ce Udrea a fost prinsa, joi.Deși inițial se știa ca Bica a fost reținuta pe strada, conform lui Adrian Alexandrov, concubinul…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost reținute, marți (3 octombrie), de autoritațile din Costa Rica. Ele stau in cea mai veche inchisoare din Costa Rica, care va fi demolata in 6 luni. Alina Bica și Elena Udrea au fost retinute de pe strada, in San Jose, de catre ofiterii Interpol. Ele vor fi duse in […]…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis instituirea sechestrului pe toate bunurile mobile si imobile detinute de fostul ministru Elena Udrea, pana la concurenta sumei de 4,7 milioane de euro, in vederea confiscarii...