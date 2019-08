Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii susțin ca nu le-au interzis polițiștilor sa intre in casa lui Gheorghe Dinca, principalul suspect al posibilelor crime de la Caracal. Mai mult, procurorii susțin ca nu mai erau polițiști disponibili, de aceea nu s-a intrat in casa in toiul nopții. Asociația Mișcarea pentru Apararea Statutului…

- Procurorii DIICOT efectueaza, marti dimineata, perchezitii la TAROM. Conform primelor informatii, ar exista suspiciuni de trafic de piese de avioane si organizare de grup infractional, conform unor surse Ziare.com. Se pare ca procurorii ridica mai multe documente de la directia tehnica.…

- Procurorii DNA Timisoara ridica, luni, mai multe documente de la primarie, fiind vorba de un dosar care vizeaza fapte de coruptie, confirma un oficial al Directiei. Procurorii timisoreni s-au deplasat, luni, la sediul Primariei Timisoara pentru a ridica mai multe documente solicitate institutiei,…

- Cinci persoane au fost duse la sediul Politiei Ilfov, pentru cercetari, in urma perchezitiilor facute de politistii din Ilfov in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de 1,2 milioane de lei, anunța news.ro.Potrivit Politiei Ilfov, in urma perchezitiilor facute in dosarul de evaziune fiscala,…

- Un martor din dosarul Asesoft, in care Sebastian Ghita si fostul primar al Ploiestiului, Iulian Badescu, au fost achitati pentru fapte de coruptie, a povestit in detaliu, luni, la ICCJ, cum se decidea retragerea banilor de la sectiile sportive ale clubului municipal, pentru a fi dati ulterior unei…

- Procurorii DNA fac joi dimineața percheziții la domiciliile rectorului, prorectorului și altor oficiali ai Academiei de Poliție, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Procurorii investigheaza faptele din dosarul constituit dupa ce jurnalista Emilia Șercan a primit amenințari cu moastea. Dosarul…

