- Viorica Dancila este câstigatoarea zilei în PSD. Plantata de Liviu Dragnea în fruntea guvernului si la vârful formatiunii politice, de azi a devenit prima femeie presedinte al celui mai mare partid din România.

- Victor Ponta este convins ca moțiunea de cenzura depusa in Parlament și semnata de PNL, USR și UDMR nu va trece, iar Viorica Dancila va ramane premier.Miercuri seara, la Romania TV, Ponta i-a acuzat pe liderii din opoziție ca in loc sa discute cu fiecare parlamentar din ALDE și PSD, aceștia…

- Laua Codruța Kovesi a declarat, intr-un interviu pentru Politico.eu, ca intentioneaza sa continue lupta pentru a deveni procuror-șef european și ca "sub nicio forma" nu s-a gandit sa se retraga din cursa. „Atata vreme cat procedura nu este finalizata, inca am o sansa de a obtine aceasta functie si ma…

- "Ca in mijlocul oceanului, care nu e liniștit, cu multe furtuni. O viața in care in fiecare zi iți poate aduce un lucru nou, iar tu trebuie sa știi sa raspunzi acestei provocari. Era o alta abordare in care principala arma era negocierea. Puteai sa discuți cu colegi din alte grupuri politice cand…

- Traian Basescu a declarat, luni seara, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa renunțe la mandatul din fruntea Guvernului, dupa ce PSD a pierdut la scor alegerile europarlamentare, dar și dupa intrarea in pușcarie a lui Liviu Dragnea.Fostul președinte cere oprirea programului prin care Guvernul…

- Rareș Bogdan, care deschide lista PNL la alegerile europarlamentare, cere demisia premierului Viorica Dancila „pentru modul incalificabil” in care a organizat alegerile de duminica. Fostul moderator susține ca PNL este pregatit sa preia guvernarea. „Astazi, Romania a dovedit ca este europeana. Prezenta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, vorbeste, la Adevarul Live, despre pregatirea formatiunii pentru alegerile europarlamentare, relatia cu Viorica Dancila si restructurarea Guvernului, precum si despre procesul sau de la Curtea Suprema, proces in care va afla sentinta pe 27 mai.

- Liviu Dragnea a avut un nou discurs critic la adresa președintelui Klaus Iohannis, la mitingul PSD de la Galați, cu referire la summitul care a avut loc joi, 9 mai, la Sibiu. Liderul PSD l-a numit pe șeful statului „tradator” și „sluga”. „Iubim Sibiul, dar ii uram pe tradatori. Iohannis a ținut sa…