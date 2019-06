Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, în cadrul unei conferințe de presa, ca nu considera ca probele din cadrul anchetei privind prabușirea zborului MH17 al Malaysia Airlines dovedesc ca Rusia ar fi responsabila pentru doborârea aeronavei, informeaza Mediafax citând BBC.…

- Dosarul unei crime care a socat locuitorii din orasul Sebes a ajuns pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia. Inculpatul care a recunoscut fapta a schimbat strategia si a solicitat expertizarea informatica a filmului video care surprinde fapta.

- "Presedintele utilizeaza referendumul ca o arma, a pus intrebari pe care le-a uitat ulterior, dar care incalca Constitutia. In partid nu s-a luat o decizie. In general este o atitudine de ignorare a solicitarilor presedintelui, tinand de greselile facute.Eu, personal, nu vreau sa legitimez aceste…

- Procurorii DNA fac joi percheziții in domiciliile rectorului, prorectorului și altor angajați ai Academiei de Poliție. Anchetatorii fac cercetari in dosarul in care jurnalista Emilia Șercan a fost amenințata cu moartea, au precizat surse judiciare, citate de G4Media. Dosarul privind ofițerul de poliție…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a amanat, marti, pentru data de 28 mai pronuntarea asupra solicitarii de constatare a lipsei de interes formulata, la termenul anterior, de avocatul lui Augustin Lazar privind cererea de suspendare a procedurii de revocare din functia de procuror general, actiune demarata…

- "Decizia Biroului Electoral Central de a pune intrebarile la referendumul din 26 mai pe buletine de vot separate este nejustificata și ar putea ingreuna procesul electoral. Un prim efect al masurii de separare a intrebarilor este creșterea costurilor, atat cu tiparirea buletinelor de vot, cat și…

- UDMR a votat pentru organizarea referendumului din 26 mai, pentruca este utila consultarea populatiei pe teme importante, a declarat, miercuri, liderul deputatilor Uniunii, conform Agerpres.Citește și: Decizie BOMBA - Tribunalul București a suspendat judecarea procesului 'amazoanelor' PSD…

- Cosmin Contra l-a scos din lot pe Mitrița pentru meciul cu Feroe, scor 4-1, fiindca atacantul l-a injurat pe secundul Gane, nu din cauza randamentului din prima repriza cu Suedia. Cosmin l-a anunțat pe „american" ca pedeapsa lui va fi extinsa și la viitoarele etape din preliminarii. ...