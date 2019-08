G4Media: Cum a ars cadavrul Alexandrei: Dinca ar fi amestecat vaselina cu carbid pentru a arde oasele

Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii apar din ancheta DIICOT privind uciderea Alexandrei Maceșeanu. Gheorghe Dinca ar fi ars cadavrul fetei joi, 25 iulie, dupa orele 13:00 – 14:00, dupa ce ar fi ucis-o și s-ar fi intors din oraș unde i-a aruncat telefonul și cartela, au declarat pentru G4media surse din ancheta. Procesul de…

- ADN-ul din fragmentele de oase și dinți gasite la domiciliul lui Gheorghe Dinca si analizate de INML este al Alexandrei Maceșanu, tanara de 15 ani rapita, violata și ucisa. Ministrul Justitiei a anuntat familia.

- Digi 24 a anunțat, vineri seara, dupa ce ministrul Justiției, Ana Birchall, i-a sunat pe parinții Alexandrei Maceșanu sa le spuna ca probele de ADN din oasele arse corespund cu cele ale fiicei lor, ca au informații conform carora in casa groazei ar fi 3 victime.Alexandru Cumpanașu, unchiul…

- Institutul National de Medicina Legala a transmis in cursul zilei de vineri catre DIICOT – Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos si dentar. Fragmentele osoase si dentare identificate in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data…

- ADN-ul de pe oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca nu este al Alexandrei. Procurorul-sef DIICOT, Felix Banila, a anuntat in urma cu cateva minute ca ADN-ul fetel a fost gasit in locuinta si in masina lui Gheorghe Dinca, dar nu si pe oase.

- O vecina a suspectului din Caracal banuit de uciderea Alexandrei Maceșanu a sunat de doua ori la 112 in noaptea anterioara apelurilor facute de fata la serviciul de urgența. Polițistul de serviciu a trimis-o insa la culcare. Vecina lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, suspectul in cazul dispariției Alexandrei,…