- O purtatoare de cuvant a cancelarului german Angela Merkel a insistat vineri asupra faptului ca starea de sanatate a acesteia este una buna, dupa ce a fost vazuta tremurand de doua ori in ultimele zile in cursul unor evenimente publice, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Imaginile pe care le…

- "Germania are multe de invatat de la Brazilia" in ceea ce priveste protejarea mediului, i-a replicat joi presedintele brazilian Jair Bolsonaro cancelarului federal german Angela Merkel, inainte de summitul G20 din Osaka, unde, potrivit acestuia, "Brazilia nu va accepta sa fie tratata ca in trecut",…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a fost vazuta tremurand joi, la o intalnire la care a participat si presedintele Frank-Walter Steinmeier, potrivit imaginilor transmise de Reuters - a doua criza de acest gen in ultimele doua saptamani -, dar purtatorul ei de cuvant a declarat pentru agentia de…

- Cancelarul german Angela Merkel a dat asigurari miercuri ca se simte ''foarte bine'', la o zi dupa o criza de tremurat in timpul unei ceremonii oficiale, relateaza AFP. "Sunt foarte bine", a spus sefa guvernului in timpul unei discutii cu tinerii, organizata la Goslar, oras din Saxonia…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat ca participarea sa la ceremonia de comemorare a Debarcarii din Normandia, desfașurata miercuri la Portsmouth, este un "dar al istoriei", subliniind ca aceasta operațiune militara a eliberat in cele din urma Germania de sub dominația nazista, potrivit mediafax.Merkel…

- Demisia duminica a sefei social-democratilor germani, ca reactie la infrangerea in alegerile europene, a aruncat guvernul Angelei Merkel intr-o noua criza care ii ameninta supravietuirea, comenteaza AFP.Presupusa succesoare a Angelei Merkel si presedintele Uniunii Crestin-Democrate (CDU),…

- „„Ridicați punți, nu divizați, este mesajul Angelei Merkel adresat oamenilor politici ai Europei Prezentului și Viitorului”, spune Andrei Nastase in urma unei intalniri cu cancelarul German, Angela Merkel.

